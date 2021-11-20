На Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, 19 ноября, авария произошла примерно в 13:40 по Гражданскому проспекту. 48-летний мужчина за рулем своего автомобиля «Хендай Крета» сбил 9-летнего пешехода. Это случилось в тот момент, когда третьеклассница выходила из трамвая на трамвайной остановке.

Школьницу пришлось госпитализировать в больницу. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Гатчине водитель иномарки сбил девочку, переходившую дорогу дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.