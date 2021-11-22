АКРА повысило кредитный рейтинг МКБ до уровня A+(RU)

22 ноября 2021 года АКРА повысило кредитный рейтинг МКБ до уровня A+(RU) прогноз «стабильный».

Позитивное рейтинговое действие обусловлено улучшением риск-профиля банка за счет изменения оценки принимаемого рыночного риска. Аналитики также отмечают продолжающийся устойчивый рост капитализации банка, который способствует усилению возможностей по покрытию потенциальных кредитных и рыночных рисков. АКРА сохранило сильную оценку достаточности капитала, адекватные оценки бизнес-профиля и фондирования, ликвидности. Агентство также учло, что результаты деятельности банка остались на стабильном уровне за последние 18 месяцев, в период с повышенными рисками операционной среды.

Аналитики высоко оценивают включение ESG-принципов в число стратегических приоритетов развития, которое, по их мнению, будут способствовать росту инвестиционной привлекательности МКБ. Кроме того, аналитики отмечают что одной из сильных сторон банка является сотрудничество с высококлассными крупнейшими корпоративными клиентами, которое способствует участию в перспективных и значимых проектах.

МКБ устойчиво улучшает показатели капитализации, благодаря как стабильной генерации прибыли, так за счет внешних вливаний. По итогам SPO в мае 2021 г. было привлечено 23 млрд руб., а также в октябре 2021 г. – 350 млн долл. США через размещение бессрочного субординированного долга. Это отражает активный интерес к банку со стороны инвесторов и высокую поддержку акционера.

В части риск профиля банк демонстрирует позитивные тренд по снижению доли потенциально проблемных кредитов за последние 24 месяца. Фокус банка на работе с крупными клиентами стал одним из конкурентных преимуществ банка и помог пройти кризисные явления 2020 г. с относительно низкими кредитными убытками, так CoR по итогам 2020 г. составил 1,8% (по корпоративному портфелю – 1%). За первое полугодие 2021 г. банк начислил CoR в размере 0,6% (в годовом выражении).

Контролирующий акционер МКБ – концерн «Россиум», который в 2019 году подписал меморандум о стратегическом партнерстве с ГК «Регион» Сергея Сударикова.