Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов
В Пулково нет задержанных рейсов . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 23 ноября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Ситуация может поменяться из-за погодных условий или по другим причинам.

Накануне ночью, 22 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задержались три авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Душанбе и Шарм-эль-Шейха. Первым задержался рейс авиакомпании «Аэрофлот» до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Северную столицу в 00:05, однако время вылета сдвинули на 1:25.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.

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