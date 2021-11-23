Вирусолог рассказал, как можно убедиться в полном излечении от ковида

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, какие анализы помогут подтвердить полное излечение человека от ковида и отсутствие инфекции в его организме.

«Если давать гарантию COVID-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня», — приводит его слова радио Sputnik.

По словам специалиста, дополнительной гарантией отсутствия в организме коронавируса станет отрицательный результат ПЦР-теста на кровь.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM», — отметил врач.

Вирусолог добавил, что такие показатели говорят о том, что острая фаза инфекции миновала по меньшей мере месяц назад.

С начала пандемии в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что порядка 10% людей, по информации доктора, сообщают о таком симптоме. Кроме мигрирующих болей возникает сильная утомляемость и плохой сон. Заболевание, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия.