В Петербурге во вторник ожидается до минус двух градусов и гололедица

В Петербурге во вторник ожидается до минус двух градусов и гололедица
В городе пройдет снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Во вторник, 23 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, морозы в Северной столице заканчиваются. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

«Сегодня на погоду окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут 0…-2 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени, температура воздуха опустилась до -4,6°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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