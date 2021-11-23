В среду в Ленобласти ожидается гололедица

В среду в Ленобласти ожидается гололедица
В Ленобласти выпадет мокрый снег. Фото: pixabay

В среду, 24 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Утром и днем выпадет мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, южный, днем западный, северо-западный будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, утром и днем местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. На дорогах сложная обстановка, ожидается гололедица.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -1…-6 градусов, на востоке местами похолодает до -11 гр., днем столбики термометров покажут -2…+3 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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