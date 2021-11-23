Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов
Дорожная ситуация утром 23 ноября. Фото: скриншот с сервиса "Яндекс.Карты"

Утром во вторник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 23 ноября пробки оцениваются в 5 баллов. Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте, Садовой улице, на Обводном канале.

На севере города затруднено движение на съезде КАДа близ Мурино. Сложная дорожная обстановка на Большом Сампсониевском проспекте в районе станции Ланская.

Постоять придется на юге «красная» дорога на Мурманском шоссе при съезде на Дальневосточный проспект и съезде с КАДа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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