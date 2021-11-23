Смольный запросил у «Метрогипротранса» в декабре предпроект Орловского тоннеля

Смольный запросил у &#171;Метрогипротранса&#187; в декабре предпроект Орловского тоннеля
Предпроект Орловского тоннеля в Петербурге ждут в декабре. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Впервые о данном проекте начали вести разговоры еще 14 лет назад, в 2007 году.

Администрация Северной столицы посоветовала акционерному обществу «Метрогипротранс» показать уже в следующем месяце предпроект Орловского тоннеля. Об этом пишет «Фонтанка».

Такое «напутствие» прописано в протоколе, составленном в результате профильного совещания в Смольном в середине ноября.

Буквально на этой неделе госслужащие обязаны показать организации исходные данные для предпроекта. Ведь уже в январе следующего года в Петербурге должны внести изменения в Генеральный план.

В конце октября 2021 года «Метрогипротранс» и Группа «ВИС» решили возобновить данный проект, который ранее реализовать по ряду причин не удавалось.

«Орловский тоннель» должен был соединить берега Невы в районе Смольной и Свердловской набережных. Согласно проекту, будет два уровня и шесть полос для движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судьба ВСМ Москва — Петербург продолжает быть под вопросом.

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