Мясников рассказал, что запрещено употреблять при простуде и гриппе

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые нельзя употреблять при простуде и гриппе.

Он отметил, что стоит отказаться от алкоголя.

«Как только ты подумал: «а не выпить ли рюмочку?», значит, пошел процесс выздоровления», — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1» .

Также специалист отметил, что лучше не налегать на витамин С — вопреки распространенному мнению, этот микроэлемент не способствует выздоровлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сегодня онкологические заболевания благодаря современной медицине не являются приговором.