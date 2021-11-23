Умершую от коронавируса Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой

Народную артистку России Нину Русланову похоронят рядом с могилой Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы.

Певице нравились актерские работы Руслановой, особенно «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и «Хрусталев, машину!», сообщают «Дни.ру».

Народная артистка Нина Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. Она училась в Харьковском театральном институте, а потом уехала в столицу — поступать в Щукинское училище.

На счету актрисы более 100 ролей в кино. Она сыграла в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце» и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончалась актриса Нина Русланова. Об этом сегодня сообщил актер Станислав Садальский.