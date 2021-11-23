В Ленобласти еще 432 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 432 человека заболели коронавирусом
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 432 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 87 699 случаев ковида. При этом выздоровели 67 658 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на четвертом месте — 1060 случаев. На первом Москва — 2749 случаев. На третьем месте Московская область — 1871.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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