Жители Колпино должны налоговикам свыше 84 млн рублей

Жители Колпино должны налоговикам свыше 84 млн рублей
С начала года судебные приставы взыскали с должников почти 35 млн. Фото: ГУФССП РФ по Петербургу

За 2021 год судебные приставы смогли взыскать с должников порядка 35 млн рублей.

В Колпинском районе Северной столицы за 14 дней судебные приставы наведались в 200 квартир, в которых проживают граждане, не желающие платить налоги.

В региональном управлении ФССП сообщают, что подобные рейды организованы для того, чтобы задолженности по налоговым платежам вскоре все же были погашены.

«На исполнении у приставов района находится более 5 тыс. исполнительных производств, жители задолжали налоговым органам более 84 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

За десять месяцев этого года судебные приставы Колпинского района взыскали в пользу налоговой службы свыше 34,5 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за 9 месяцев судебные приставы Северной столицы помогли гражданам взыскать более 26,7 миллиардов рублей. В результате 2,2 млн исполнительных производств были взысканы и перечислены задолженности по заработной плате ( 351,5 млн), по алиментным платежам (577 млн), в пользу организаций ТЭК (170 млн), по налоговым платежам (7,7 млрд), по административным штрафам, наложенным ГИБДД (245 млн), по жилищно-коммунальным услугам (1,6 млрд).

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