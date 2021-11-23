В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Фото: Facebook/Михаил Леус

В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Фото: Facebook/Михаил Леус

Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени 2021 года.

В Петербурге в ночь с 22 на 23 ноября температура воздуха опустилась до -4,6 градусов. Это самый низкий показатель за весь период с начала осени, сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Санкт-Петербурге минимум составил минус 4,6 градуса, до этого в лидерах был прошедший понедельник, 22 ноября, с результатом минус 3,8 градуса», — заявил эксперт.

Синоптик отметил, что в центральную часть Европейской России пришли первые 10-градусные морозы. Ниже минус 11 градусов температура опустилась в Смоленской, Тверской, Ярославской областях. В Ленинградской области ночью было до минус 16 градусов.

Леус напомнил, что погоду формирует антициклон, а самая низкая температура воздуха наблюдается в момент близкий к восходу солнца. По прогнозу, предстоящая ночь в регионе также будет морозной, а уже в среду теплый атмосферный фронт принесет с собой облака, небольшой снег и новую волну атлантического тепла.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам Михаила Леуса, морозы в Петербурге заканчиваются. На дорогах 23 ноября возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.