На борту самолета, летевшего из Египта в Самару, умер россиянин

На борту самолета, летевшего из Египта в Самару, умер россиянин
Пассажир умер в туалетной комнате. Фото: pixabay.com

Мужчину нашли без сознания в туалетной комнате.

Авиакомпания S7 подтвердила информацию о смерти россиянина на борту самолета, которые летел из Египта в Самару. Об этом сегодня, 23 ноября, пишет РИА Новости.

В пресс-службе перевозчика отметили, что инцидент произошел 22 ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-эш-Шейх — Самара. Один из пассажиров после взлета ушел в туалетную комнату, где провел подозрительно много времени. Борт проводники открыли дверь и обнаружили бездыханного мужчину. Медработники, присутствующие на борту, проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления. Самолет был вынужден сесть в ближайшем аэропорту в Каире.

Врачи пытались спасти россиянина, но безуспешно. Тело погибшего уже транспортировали в Самару.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково утром задержали один самолет.

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