Свыше 1,8 млн жителей Петербурга сделали прививку от гриппа

В Петербурге от гриппа привились 1,8 млн человек. Фото: pixabay.com

В Петербурге от гриппа привились 1,8 млн человек. Фото: pixabay.com

В Северной столице свыше 1 млн 823 тысяч человек решили привиться от гриппа. Такое количество граждан составляет 33,8% от всего населения Петербурга.

Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора по городу 23 ноября.

В ведомстве отметили, что в данный момент в городе на Неве заболеваемость гриппом и иными острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

По словам экспертов, самым лучшим способом обезопасить себя от гриппа и его осложнений является вакцинация.

Кроме того, необходимо, чтобы иммунитет после проведённой прививки от гриппа успел сформироваться еще до начала эпидемического подъёма заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 70 классов в школах Петербурга находятся на дистанционном обучении из-за COVID-19.