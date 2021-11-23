В Петербурге за неделю собрали более 180 кг химических отходов

В Петербурге за неделю собрали более 180 кг химических отходов
Многие выезды были нужны для ликвидации аварийных ситуаций. Фото: архивное фото комитета по природопользованию

Экологи собирали и вывозили люминесцентные лампы, ртутьсодержащие отходы, батарейки и прочие отходы.

В Санкт-Петербурге за неделю, в период с 15 по 21 ноября, собрали более 180 килограммов отходов. Некоторые из них помогли обнаружить неравнодушные горожане, которые активно звонили в аварийную службу ГУП «Экострой». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Всего было выполнено 35 выездов, большинство из которых связаны с ликвидацией аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. Известно, что специалисты собрали27 люминесцентных ламп, 6,5 кг ртутьсодержащих отходов, 12,6 кг батареек, 180 кг химических отходов и 8 медицинских термометров.

Также специалисты ликвидировали загрязнения нефтепродуктами водных объектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые экопункты в Петербурге за неделю приняли тонну опасных отходов.

новости СПб химические отходы экология


 

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