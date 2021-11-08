Новые экопункты в Петербурге за неделю приняли тонну опасных отходов

Новые экопункты в Петербурге за неделю приняли тонну опасных отходов
Экопункты работают в Красносельском, Колпинском, Василеостровском и Невском районах. Фото: комитет по природопользованию

За первую неделю ноября новые экопункты в четырех районах Петербурга приняли тонну опасных отходов на утилизацию.

В петербургском комитете по природопользованию сообщили, что жители города с 1 по 7 ноября принесли в экопункты тонну опасных отходов, в том числе батарейки, ртутные лампы, сломанную бытовую технику, старые лекарства, автомобильные покрышки, бытовую химию и прочее.

Также сообщается, что за минувшую неделю экологическая аварийная служба ГУП «Экострой» приняла порядка 300 обращений горожан по вопросам экологической безопасности.

Специалисты выполнили 38 выездов по аварийным ситуациям. Всего вывезено 2 килограмма ртутьсодержащих отходов, 0,5 килограмма батареек и 56 технических термометров.

Кроме того, службы вывезла 120 кубометров отходов с мест загрязнения водных объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экопункты для опасных отходов появились в Петербурге.

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