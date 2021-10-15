Экопункты для опасных отходов появились в Петербурге

Экопункты для опасных отходов появились в Петербурге
В следующем году экопункты установят в еще шести районах города. Фото: комитет по природопользованию

В четырех районах Петербурга оборудовали экопункты, куда горожане могут сдать опасные отходы.

Об этом сообщает городской комитет по природопользованию. Экопункты стали доступны для жителей Красносельского, Колпинского, Василеостровского и Невского районов. Сюда можно бесплатно сдать автомобильные покрышки, бытовую химию, просроченные лекарства, ртутные лампы и термометры, батарейки и аккумуляторы и отработанные масла. Также принимают старую бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику.

Отходы в экопунктах принимают специально обученные специалисты. Они распределяют отходы по контейнерам и ведут учет.

В следующем году экопункты установят в еще шести районах города, а затем они появятся по всему городу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парк экологического транспорта планируют расширить.

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Экопункты для опасных отходов появились в Петербурге
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