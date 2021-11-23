В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра

В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра. Фото: pixabay

В среду в Петербурге ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра. Фото: pixabay

В Северной столице синоптики прогнозируют холодную среду. Завтра, 24 ноября Петербург накроет мокрый снег, подгоняемый порывами сильного ветра.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан о сложной дорожной обстановке на дорогах 24 ноября в связи с ухудшением погодных условий. Ветер может достичь 17 м/с.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь с 23 на 24 ноября в Петербурге пройдет мокрый снег, который утром перемешается с дождем, а после продолжится на протяжении всего дня. Ветер в ночное время ожидается юго-западный и южный, а в дневное — западный и северо-западный умеренный, но местами буту встречаться порывы до сильного.

Ночная температура будет варьироваться от -4 до -2, днем столбик термометра поднимется до +2…+4. Ночью атмосферное давление будет понижаться, днем постепенно повышаться.

Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ночь с 22 на 23 ноября оказалась самой холодной с начала осени в Петербурге.