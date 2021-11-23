Петербургские садовники создают новогоднее настроение с помощью елок в вазонах

Петербургские садовники создают новогоднее настроение с помощью елок в вазонах
Петербургские садовники создают новогоднее настроение с помощью елок в вазонах. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Садовники создают новогоднее настроение в Северной столице. Теперь вместо цветов во всех вазонах установят композиции из елей.

Санкт-Петербург теперь украшают ели в вазонах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Отмечается, что специально для этой цели деревья не уничтожаются. Еловые ветки собраны во время расчистки территорий на противопожарных полосах и в зоне линий электропередачи, где их удаление обязательно.

В вазонах ели будут стоять до весны, после чего их снова сменят цветы. Всего перед Новым годом планируют установить около 7 тысяч срезок ели. Специалисты оформляют вазоны на главных площадях и магистралях, в парках и скверах города.

Еловые композиции будут размещены по 63 адресам, среди которых Исаакиевская и Сенная площади, Английская и Синопская набережные, площадь Льва Толстого, Невский проспект, Каменноостровский проспект и Московский проспект, Большая Конюшенная улица.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на новогоднее оформление Петербурга было потрачено 480 млн. В этом году Петербург предстанет перед жителями и гостями Северной столицы в «имперском стиле».

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