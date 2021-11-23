СМИ пишут, что актриса Светличная находится в психиатрической клинике

СМИ пишут, что актриса Светличная находится в психиатрической клинике
Светличная якобы лежит в психиатрической больнице. Фото: официальный сайт артистки

Звезда угодила в учреждение из-за поражения сосудов мозга.

Актриса Светлана Светличная угодила в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что Светличная попала в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи обратили внимание на то, что ее поведение и эмоциональное состояние вдруг изменилось.

Напоминаем, что в октябре 2021 года стало известно о пропаже актрисы. Звезд «Бриллиантовой руки» внезапно пропала и перестала выходить на связь. Светличную искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов в трех административных округах Москвы.

Женщину нашли живой на съемках ток-шоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, где скрывалась Светлана Светличная после исчезновения.

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СМИ пишут, что актриса Светличная находится в психиатрической клинике
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