Стало известно, где скрывалась Светлана Светличная после исчезновения

Волонтеры и полиция искали Светлану Светличную по всей Москве. А нашли на съемках ток-шоу. Что произошло с актрисой и к чему столько загадочности?

Таинственное исчезновение 81-летней актрисы Светланы Светличной наделало много шума. Судьбой актрисы всерьез обеспокоились не только правоохранители, но и СМИ, и поклонники, и просто неравнодушные люди.

Масла в огонь подливало поведение родных Светличной.

Заслуженная артистка РСФСР Светлану Светличную перестала выходить на связь 21 октября. В этот день она вышла из дома и исчезла. По данным СМИ, о пропаже артистки сообщил в полицию сын. Однако позже он категорически заявил, что не делал этого. Также он сказал, что ничего не знает о местонахождении матери. В одном из интервью он признался, что Светличной поставили диагноз деменция. А затем отказался от своих слов.

Однако выяснилось, что все это время знаменитость провела в одном из отелей Москвы, где скрывалась от публики и конкурентов телешоу по договоренности с продюсерами программы Андрея Малахова. Светличная станет гостем одного из шоу «Прямой эфир». По некоторым данным, что в рамках шоу будет затронута тема непростых отношений актрисы с ее сыном Владимиром Ивашовым. Видимо, этим и объясняется такое непоследовательное поведение сына во время исчезновения матери.

Как рассказывала Gazeta.Spb, Светлана Светличная исчезла еще 22 октября. Более 40 добровольцев из поискового отряда «Лиза Алерт» расклеивали листовки в Москве. В Гильдии актеров России рассказали kp.ru, что 20 октября Светлана Светличная была в организации и просила о юридической помощи. Светличную проводили к юристу, а затем отправили на такси домой. Однако домой она так и не вернулась. Затем водителя такси, подвозившего Светличную перед пропажей, доставили на допрос.

Светлана Светличная нашлась на одной из московских киностудий. Известная актриса приехала сюда сама, чтобы встретиться с журналистами и рассказать, где она была все это время и почему не отвечала на звонки друзей и близких. Артистку встречала не только съемочная группа, но и сотрудники Следственного комитета.