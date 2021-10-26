Волонтеры «Лизы Алерт» присоединились к поискам актрисы Светланы Светличной

Волонтеры &#171;Лизы Алерт&#187; присоединились к поискам актрисы Светланы Светличной
Светлана Светличная пропала в столице 21 октября. Фото: официальный сайт артистки

Более 40 волонтеров «Лизы Алерт» приступили к поискам пропавшей в Москве 81-леттней актрисы Светланы Светличной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд. К 7 утра в поисках Светличной, которые проходят в трех административных округах столицы, приняли участие 42 волонтера.

Поисковики за сутки расклеили более двух тысяч листовок, обзвонили столичные и подмосковные больницы и отделы полиции. Пешие волонтеры прошли свыше 30 километров в поисках заслуженной артистки.

«Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается», — заявили в «Лизе Алерт».

Светлана Светличная пропала в столице 21 октября. Известно, что актриса страдает деменцией. Ее сын обратился в полицию 24 октября. Правоохранители проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын артистки Светличной сообщил, что не знает о пропаже своей матери.

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