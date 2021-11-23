Психиатр рассказала о причинах тошноты от работы

Психиатр рассказала о причинах тошноты от работы
Врач порекомендовала обратиться к психотерапевту, поскольку причиной расстройства может быть и стресс. Фото: pixabay

Врач-психотерапевт, психиатр Екатерина Мисевич объяснила, почему человека может тошнить на рабочем месте.

Специалист заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что человеку, которого тошнит на работе, первым делом стоит качественно отдохнуть, а также обследоваться у врачей, поскольку тошнота может быть вызвана проблемами с ЖКТ, щитовидной железой и нервной системой.

Также врач порекомендовала обратиться к психотерапевту, поскольку причиной расстройства может быть и стресс. На это могут повлиять нарушения личных границ в отношениях, токсичный коллектив, постоянные переработки и необходимость следовать чуждым интересам.

«Что делает младенец, когда чувствует, что не сможет переварить все, что съел? Правильно, он срыгивает. Это эволюционно оправданная компенсаторная реакция, позволяющая человеку распознать — «мне достаточно» или «это лишнее», — заключила Мисевич.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследователи предположили, что COVID-19 может привести к психическим расстройствам.

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