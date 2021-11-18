Исследователи предположили, что COVID-19 может привести к психическим расстройствам

Исследователи предположили, что COVID-19 может привести к психическим расстройствам
Исследователи предположили, что COVID-19 может привести к психическим расстройствам. Фото: pixabay

Ученые из Манчестерского университета использовали британскую базу данных анонимных медицинских карт почти 12 миллионов пациентов, из которых 230 тысяч официально заболели коронавирусом. Эксперты выяснили, что COVID-19 может привести к психическим расстройствам, повышенной усталости и проблемам со сном.

По мнению исследователей Манчестерского университета, пациенты с коронавирусной инфекцией более склонны к депрессии, тревоге, или другому серьезному психическому заболеванию. Риск заболевания повышается в два раза. Об этом пишет журнал JAMA Network Open.

Пациенты с коронавирусом в два раза чаще получали психиатрические препараты и в три раза чаще сообщали о проблемах со сном, отмечают исследователи.

Пациенты с положительным результатом на COVID-19 в 7,6 раза чаще получали антипсихотические препараты и в 4,9 раза принимали лекарства для лечения нарушений сна, чем те, у кого не было коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне пандемии у россиян продолжает присутствовать состояние тревожности, с которой помогают справиться специалисты.

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