Глава ВОЗ заявил о шокирующем дисбалансе в доступе к вакцинам в мире

Глава ВОЗ заявил о шокирующем дисбалансе в доступе к вакцинам в мире
Как отметил глава ВОЗ, в приоритете должно стоять увеличение производства антиковидных вакцин в Африке. Фото: скриншот Instagram

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован дисбалансом в распределении вакцин от коронавируса между странами.

По его словам, всего в мире применено более 7,3 миллиарда доз вакцины, при этом около 70% этого количества распределены всего между 10 странами. Об этом глава ВОЗ заявил на семинаре Сообщества развития Юга Африки в Женеве.

Гебрейесус подчеркнул, что в мире на сегодняшний день вакцинировано почти 40% всего населения, однако в Африке число вакцинированных достигает только 5%.

Как отметил глава ВОЗ, в приоритете должно стоять увеличение производства антиковидных вакцин в Африке. Для этого нужно «устранить барьеры», препятствующие наращиванию объемов производства. Кроме того, по мнению Гебрейесуса, необходимо приостановить действие прав интеллектуальной собственности на вакцины, диагностические и терапевтические средства.

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