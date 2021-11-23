«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Петербургский ФК «Зенит» на выезде сыграл вничью со шведским «Мальме», обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. Счет открыл Сорен Риекс на 28-й минуте. Сине-бело-голубые долго не могли отыграться. На 52-й минуте в ворота шведской команды был назначен пенальти, но мяч Артема Дзюбы отразил вратарь «Мальме».

На 86-й минуте с поля удалили защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова. Петербургский клуб, несмотря на меньшинство, пошел в перед и заработал второй пенальти на 90-й минуте. Его реализовал Ярослав Ракицкий.

Весной подопечные Сергея Семака будут выступать в Лиге Европы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита».