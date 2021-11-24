Смертность от коронавируса в мире выросла на 6% за неделю

Смертность от коронавируса в мире выросла на 6% за неделю
В целом заболеваемость продолжает расти больше месяца. Фото: Pixabay

За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 и число смертей в мире увеличилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе коронавирусом заразились почти 3,6 миллиона человек, свыше 51 тысячи умерли от осложнений. В целом заболеваемость продолжает расти больше месяца.

Больше половины (67%) новых случаев COVID-19 приходится на Европу. Прирост заболеваемости там составил 11%. Снижение числа заболевших зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 11%) Восточном Средиземноморье (на 9%) и Африке (на 4%).

Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Америке (на 19%) и Европе (на 3%), а снизилась в Африке (на 30%), Юго-Восточной Азии (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 4%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ВОЗ заявил о шокирующем дисбалансе в доступе к вакцинам в мире.

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