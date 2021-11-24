В немецкой партии «Зелёных» раскритиковали санкции против «Северного потока — 2»

Депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур заявил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» неприемлемы.
«Новые санкции США неприемлемы и для противников «Северного потока — 2», — приводит его слова агентство Reuters.
Он добавил, что «Зелёные» всегда боролись против проекта газопровода, но при этом назвал санкции неверным решением.
Накануне стало известно, что администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».