В немецкой партии «Зелёных» раскритиковали санкции против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур заявил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» неприемлемы.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников «Северного потока — 2», — приводит его слова агентство Reuters.

Он добавил, что «Зелёные» всегда боролись против проекта газопровода, но при этом назвал санкции неверным решением.

Накануне стало известно, что администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».