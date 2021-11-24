Вирусолог дал прогноз по заболеваемости коронавирусом

Вирусолог дал прогноз по заболеваемости коронавирусом
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что волна заболеваемости ковидом пошла на спад.

«Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более, что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик мы перевалили», — приводит его слова радио Sputnik.

С начала пандемии в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия сможет за три месяца достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, если темпы вакцинации вырастут в четыре-пять раз, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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