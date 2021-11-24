В Ломоносовском районе вспыхнул частный дом

Вечером 23 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:40 мск. В дачном поселке «Усадьба Волковицы» загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы и 57 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 20:56 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.