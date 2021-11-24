Нейросеть дала прогноз по пику четвёртой волны коронавируса в России

Нейросеть дала прогноз по пику четвёртой волны коронавируса в России
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Нейросеть компании Promobot, которая разрабатывает искусственный интеллект для роботов, назвала дату пика четвёртой волны COVID-19 в России.

По словам специалистов, с вероятностью 93% пик придется на 22 декабря, сообщает РИА «Новости».

После этой даты пик инфицирований от коронавируса пойдёт на спад. Разработчики отметили, что пик может произойти на несколько дней раньше из-за ослабленных ограничительных мер во время четвёртой волны.

С начала пандемии в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что пока снимать коронавирусные ограничения преждевременно. Она попросила власти не спешить, чтобы ситуация окончательно нормализовалась. Об этом Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

COVID-19 коронавирус нейросеть


 

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