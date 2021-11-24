Утренние пробки в Петербурге достигли 6 баллов

Утром в среду в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 24 ноября пробки оцениваются в 6 баллов. Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте, Садовой улице. Пробка скопилась на Старо-Петергофском и Каменноостровском проспектах.

На севере города затруднено движение на проспектах Энгельса и Непокоренных. Пробки образовались на Кантемировской улице и Коломяжском проспекте.

Постоять придется на юге, на Московском проспекте от «Парка Победы до «Московских ворот».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.