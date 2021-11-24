На Брянцева в ходе поножовщины пострадал мужчина и умерла женщина

На Брянцева в ходе поножовщины пострадал мужчина и умерла женщина
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

Супруги поругались и схватились за ножи.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта двух супругов, в ходе которого погибла женщина и был ранен мужчина. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился на улице Брянцева вечером 23 ноября.

По предварительным данным, супруги, находясь в съемной квартире, сильно поругались. В какой-то момент им показалось, что слов недостаточно, поэтому произошла драка. В ходе кулачного боя мужчина пырнул оппонентку в грудь, а та, в свою очередь, нанесла ему ответное ранение в живот. В итоге пострадавшая скончалась на месте из-за серьезности полученных травм, а мужчину госпитализировали. Состояние выжившего оценивают как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии школьник убил своего ровесника ножом во время ссоры.

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