На Брянцева в ходе поножовщины пострадал мужчина и умерла женщина

Супруги поругались и схватились за ножи.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта двух супругов, в ходе которого погибла женщина и был ранен мужчина. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился на улице Брянцева вечером 23 ноября.

По предварительным данным, супруги, находясь в съемной квартире, сильно поругались. В какой-то момент им показалось, что слов недостаточно, поэтому произошла драка. В ходе кулачного боя мужчина пырнул оппонентку в грудь, а та, в свою очередь, нанесла ему ответное ранение в живот. В итоге пострадавшая скончалась на месте из-за серьезности полученных травм, а мужчину госпитализировали. Состояние выжившего оценивают как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии школьник убил своего ровесника ножом во время ссоры.