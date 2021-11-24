В Японии школьник убил своего ровесника ножом во время ссоры

В Японии подросток скончался после нападения одноклассника с ножом.

Школьник получил ранение утром в среду в одной из школ префектуры Айти, сообщает агентство Киодо.

В полицию поступило сообщение о ссоре между учениками. Один из подростков ранил другого ножом. Злоумышленника арестовали. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между собой поссорились два парня. Один из них во время конфликта пырнул оппонента ножом. Пострадавшего школьница госпитализировали в больницу имени Раухфуса.