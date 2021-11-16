В Невском районе на уроке школьник получил ножевое ранение

В Невском районе на уроке школьник получил ножевое ранение
Школьник ранил другого ножом. Фото: pixabay

Между собой поссорились два подростка.

В Невском районе сегодня, 16 ноября, госпитализировали подростка, раненного в школе во время урока. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел в школе номер 691 на Союзном проспекте. По предварительным данным, между собой поссорились два парня. Один из них во время конфликта пырнул оппонента ножом. Пострадавшего школьница госпитализировали в больницу имени Раухфуса, у него диагностировали непроникающее ранение.

В обстоятельствах инцидента разберутся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что велосипедист напал на студентку с ножницами у Вознесенской набережной. Злоумышленник якобы искал дорогу. Он приблизился к девушке, а затем резко схватил ее за плечи и повалил на тротуар.

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