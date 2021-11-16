Велосипедист напал на студентку с ножницами у Вознесенской набережной

Велосипедист напал на студентку с ножницами у Вознесенской набережной
Велосипедист-налетчик мог совершать злодеяния в Петербурге и раньше. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы задержали мужчину на велосипеде. Его подозревают в разбойном нападении на студентку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 16 ноября.

Несколько дней назад, 14 ноября, вечером, в полицию обратилась 17-летняя студентка медицинского колледжа. Она рассказала, что 10 минут назад ее ограбил мужчина на велосипеде у дома 24 по Вознесенской набережной.

Злоумышленник якобы искал дорогу. Он приблизился к девушке, а затем резко схватил ее за плечи и повалил на тротуар. Угрожая ножницами, мужчина отнял у студентки мобильный телефон, часы и два браслета. После велосипедист уехал в сторону Троицкого моста.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Подозреваемого в нападении задержали по месту жительства в квартире дома 29 по Миллионной улице. Украденное удалось изъять. Оперативники считают, что студентка медколледжа не единственная жертва велосипедиста-налетчика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах задержали мужчину за разбойное нападение на магазин косметики.

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