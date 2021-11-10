В Шушарах задержали мужчину за разбойное нападение на магазин косметики

В Шушарах задержали мужчину за разбойное нападение на магазин косметики
Мужчина обвиняется в разбойном нападении. Фото: Pixabay

Подозреваемый, угрожая ножом кассирше, похитил из кассы шесть тысяч рублей.

В Шушарах вечером 9 ноября задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин косметики. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось накануне вечером. Мужчина явился в магазин косметики на Новгородском проспекте и, угрожая ножом кассирше, похитил шесть тысяч рублей из кассы. После этого неизвестный скрылся с места происшествия.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали у дома на Первомайской улице. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали стрелявшего в центре города курьера. Полиции пришлось погоняться за злоумышленником.

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