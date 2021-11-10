В Петербурге задержали стрелявшего в центре города курьера

Пистолет числится украденным в Казахстане с апреля 2021 года. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Спб и Ленобласти

Пистолет числится украденным в Казахстане с апреля 2021 года. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Спб и Ленобласти

Полиции пришлось погоняться за злоумышленником.

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего курьера ресторана, который стрелял в центре города из травматического пистолета. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Невском проспекте вечером 9 ноября. Курьер на зеленой легковушке стрелял в воздух, после чего был пойман полицейскими. В салоне находились два пассажира: 17-летний молодой человек и 21-летний продавец магазина. После проверки полицейские выяснили, что оружие числится похищенным в Казахстане с апреля 2021 года.

Также вскрылись интересные подробности о курьере. Оказалось, что он находится под подпиской о невыезде из-за обвинений в нанесении побоев на проспекте Обуховской обороны. Парень набросился на пожилого мужчину, который сделал ему замечание.

В отношении него возбудили уголовное дело. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пришли с обыском к главе управления соцпитания Алексею Барабанщикову.