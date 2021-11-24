Этой ночью Петербург чистили более 800 снегоуборочных машин

Этой ночью Петербург чистили более 800 снегоуборочных машин
Уборка снега в Петроградском районе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Также к уборке улиц привлеки более 450 работников ручного труда.

Этой ночью, 24 ноября, в Санкт-Петербург шел снег. Улицы припорошило осадками, так что сотрудники комитета по благоустройству трудились всю ночь, чтобы прибраться к утру. Известно, что в уборке принимали участие более 800 снегоуборочных машин и 452 работника ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что днем в городе ожидается плюсовая температура, а снег должен смениться дождем. Утром город прибирают 686 единиц техники и 1186 дворников дорожных предприятий. Для того чтобы транспорт и горожане могли безопасно передвигаться по городу, поверхность дорог обрабатывается противогололедными материалами.

В ведомстве отметили, что сегодня автомобилистам как никогда важно соблюдать меры скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что циклон принесет снег и дожди в Петербург.

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