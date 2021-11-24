Петербург убирали всю ночь, но пользователи соцсетей этого не заметили

В Петербурге пошел снег, но коммунальщики с ним не справляются. Фото: pixabay

В Петербурге пошел снег, но коммунальщики с ним не справляются. Фото: pixabay

Утром 24 ноября жители города обратили внимание на плохо убранный снег.

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях жалуются на плохую уборку после ночного снегопада. Сообщения, появившиеся в социальных сетях 24 ноября, касаются разных районов города.

Так, в сообществе «Адмиралтейский в курсе» опубликовали пост с критикой качества уборки в центре города.

«Раннее утро отметилось отсутствием уборки снега и льда. Но ничего, ближе к обеду люди сами все «растопчат» и все будет чисто»,

— пишет автор, прикрепляя фотографию с гололедом.

Петербуржцы не стесняются писать негативные отзывы под постами комитета по благоустройству. Пользовательница Тамара отметила, что совсем скоро снег и сам растает из-за плюсовой температуры, а комментатор Андрей воспринял слова о 800 снегоуборочных машинах как «показуху».

Недоволен оказался и Константин, который рассказал о плохой уборке снега в Калининском районе. Он убежден, что участок от метро «Гражданский проспект» до проспекта Культуры никто не убирал. В доказательство мужчина прикрепил красноречивые фотографии.

Михаил, рассуждающий о ночных снегопадах, отметил, что по всему городу видел знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. При этом, пишет пользователь, улицы не выглядят чистыми.

«Почему улицы, где сегодня ночью парковаться было нельзя, от снега не очищены? Куда жаловаться?»,

— недоумевает мужчина.

Напоминаем, что в комитете по благоустройству уверяют, что ночью улицы Петербурга убирали более 800 снегоуборочных машин, а также более 450 работников ручного труда. Петербуржцы считают, что со своей задачей они не справились, а ведь снега выпало не так-то много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что этой ночью Петербург чистили более 800 снегоуборочных машин.