В Петербурге пострадавший в ДТП получил более 200 тыс. рублей утраченного заработка

Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Петербурге пользу пострадавшего в аварии взыскано более 200 тысяч рублей утраченного заработка.

Судебные приставы взыскали в пользу петербуржца более 200 тысяч рублей утраченного заработка. Ранее мужчина пострадал при столкновении пассажирского автобуса и автомобиля.

ДТП произошло в поселке Саперный. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, не уступив дорогу легковому автомобилю под управлением пострадавшего, сообщили в ГУФССП России по Петербургу.

В результате аварии водитель автобуса погиб, а другой участник ДТП получил телесные повреждения, которые экспертом были оценены как тяжкий вред здоровью.

Пострадавший два года находился на лечении у травматолога, в этот период он не мог работать.

Ранее судебные приставы уже взыскивали в его пользу более 175 тысяч рублей утраченного заработка, однако мужчина вновь обратился в районный суд, так как выход на работу затягивался из-за осложнений после травм. Районный суд удовлетворил очередной иск потерпевшего, постановив выплатить ему 204 тысячи рублей с перевозчика.

Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП.