В Ленобласти еще 425 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 425 человек заболели коронавирусом
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 425 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 88 124 случая ковида. При этом выздоровели 68 096 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1387 случаев. На первом Москва — 2533 случая. На втором месте Московская область — 1842.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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