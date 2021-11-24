В Кировском районе в лобовом ДТП умерла женщина

Спасателям пришлось деблокировать погибшую.

В Кировском районе сегодня, 24 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой погибли женщина. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел на 131-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Там лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Опель» и «УАЗ патриот». В результате ДТП травмы получили три человека, которых доставили в больницу. Известно также о смерти одной из женщин. Чтобы вытащить ее тело из машины, спасателям пришлось изрядно постараться, так как оно было зажато металлом.

Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».