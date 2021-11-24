В аэропорту Пулково в среду задержали два самолета

Сегодня, 24 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Стамбула. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Победа» до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:20, однако время вылета сдвинули до 14:40. Рейс все еще не вылетел.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Стамбула, который обслуживает авиакомпания «Turkish Airlines». Вылет был назначен на 15:30, но его отложили до 16:05.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в оскорблении полицейского в Пулково обвиняется чемпионка Европы по плаванию.