МЧС Ленобласти предупредило о сильном ветре до 15 м/с в четверг

В Ленинградской области спасатели предупредили о неблагоприятной погоде в четверг, 25 ноября.
Об этом сообщило областное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В четверг в Ленобласти пройдет мокрый снег и дождь. На дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега. Скорость южного, юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду, но в прибрежных районах он может разогнаться до 15 метров в секунду.
В ночь на 25 ноября в регионе похолодает до 0…-5 градусов, местами может подморозить до -8 градусов. Днем температура составит от +1 до +6 градусов.
Мокрый снег продолжится в Ленобласти и 26 ноября. На дорогах сохранится сложная обстановка из-за налипания снега. 27 ноября будет гололедица.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга пообещали снег и потепление в четверг.