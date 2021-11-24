МЧС Ленобласти предупредило о сильном ветре до 15 м/с в четверг

МЧС Ленобласти предупредило о сильном ветре до 15 м/с в четверг
В регионе пройдет мокрый снег. Фото: unsplash

В Ленинградской области спасатели предупредили о неблагоприятной погоде в четверг, 25 ноября.

Об этом сообщило областное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В четверг в Ленобласти пройдет мокрый снег и дождь. На дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега. Скорость южного, юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду, но в прибрежных районах он может разогнаться до 15 метров в секунду.

В ночь на 25 ноября в регионе похолодает до 0…-5 градусов, местами может подморозить до -8 градусов. Днем температура составит от +1 до +6 градусов.

Мокрый снег продолжится в Ленобласти и 26 ноября. На дорогах сохранится сложная обстановка из-за налипания снега. 27 ноября будет гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Петербурга пообещали снег и потепление в четверг.

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