Жителям Петербурга пообещали снег и потепление в четверг

Жителям Петербурга пообещали снег и потепление в четверг
Петербург не скоро завалит снегом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг, 25 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью ожидается южных направлений, днем юго-западный умеренный, местами порывы будут доходить до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне 0…-2 градусов, днем потеплеет до +3…+5 градусов.

Ночью на дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, утром и днем понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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