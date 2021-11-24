Жителям Петербурга пообещали снег и потепление в четверг

В четверг, 25 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью ожидается южных направлений, днем юго-западный умеренный, местами порывы будут доходить до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне 0…-2 градусов, днем потеплеет до +3…+5 градусов.

Ночью на дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, утром и днем понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!