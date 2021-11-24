Дрозденко: в Ленобласти не планируют ужесточать противоковидные меры

Дрозденко: в Ленобласти не планируют ужесточать противоковидные меры
В Ленобласти не планируют ужесточать противоковидные меры. Фото: Администрация Ленинградской области

В ближайшей перспективе Ленинградская область не должна столкнуться с ужесточением антиковидных мер.

Притивоковидные меры не планируют ужесточать в Ленинградской области. Такое заявление выдвинул в ходе заседания правительства региона губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщает администрация Ленобласти.

В будущем возможны лишь некоторые уточнения и разъяснения уже действующих мер.

С 11 октября в Ленобласти действует ограничение по количеству участников на массовых мероприятиях. Так, в красной зоне число присутствующих достигает 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1000. В желтой зоне бары, кафе и рестораны могут работать при заполняемости не более 75 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 425 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 88 124 случая коронавируса. При этом выздоровели 68 096 человек.

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