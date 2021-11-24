В петербургской школе №575 обнаружен зараженный работник столовой

В петербургской школе №575 обнаружен зараженный работник столовой
В петербургской школе №575 обнаружен зараженный работник столовой. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Ученики школы №575 Приморского района Петербурга выздоровели после отравления, но в заведении был обнаружен сотрудник столовой с признаками инфекционного заболевания.

В минувшую субботу, 20 ноября, стало известно об острой кишечной инфекции у пяти учащихся школы 575, двое детей было госпитализировано. На сегодняшний день школьников выписали, сообщается в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

На 24 ноября новых случаев заражения среди учащихся не зарегистрировано.

Также сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что у одного из сотрудников столовой наблюдаются признаки инфекционного заболевания. Его на время отстранили от работы. В дополнение, были выявлены нарушения в технологии приготовления еды.

По факту происшествия на ответственных лиц заведены административные протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 ноября в школе Всеволожского района первоклассники не пошли в школу из-за острой кишечной инфекции.

дети кишечная инфекция ленобласть новости СПб отравление приморский район


 

Новости партнеров
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
После взрыва газового баллона в Ломоносове госпитализировали женщину
После взрыва газового баллона в Ломоносове госпитализировали женщину
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургской школе №575 обнаружен зараженный работник столовой
Владельцы торговых центров просят у Мишустина 15 млрд рублей из-за QR-кодов
ТЦ «Жемчужная плаза» 24 ноября была закрыта из-за плановой эвакуации
Правительство Германии выступило за отмену виз для россиян младше 25 лет
На Таллинском шоссе легковушка повисла на заборе
Специалисты вылавливают из водоемов Петербурга замерзших уток
Глава Жилкома отметил, что в Петербурге не хватает специалистов по ремонту кровли
Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках в среду вечером