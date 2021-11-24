В петербургской школе №575 обнаружен зараженный работник столовой

Ученики школы №575 Приморского района Петербурга выздоровели после отравления, но в заведении был обнаружен сотрудник столовой с признаками инфекционного заболевания.

В минувшую субботу, 20 ноября, стало известно об острой кишечной инфекции у пяти учащихся школы 575, двое детей было госпитализировано. На сегодняшний день школьников выписали, сообщается в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

На 24 ноября новых случаев заражения среди учащихся не зарегистрировано.

Также сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что у одного из сотрудников столовой наблюдаются признаки инфекционного заболевания. Его на время отстранили от работы. В дополнение, были выявлены нарушения в технологии приготовления еды.

По факту происшествия на ответственных лиц заведены административные протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 ноября в школе Всеволожского района первоклассники не пошли в школу из-за острой кишечной инфекции.