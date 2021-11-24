Жители Ленобласти могут получить бесплатную елку к Новому году

Жители Ленобласти могут получить бесплатную елку к Новому году
Чтобы получить елку, необходимо предоставить паспорт и заключить договор. Фото: pixabay

В Ленинградской области продолжается традиционная акция — любой житель может бесплатно получить главный символ Нового года в лесничествах.

Как рассказали в областном комитете по природным ресурсам, акция начинается с 1 декабря и будет действовать вплоть до конца новогодних праздников. Для того, чтобы бесплатно получить праздничное дерево, необходимо обратиться в одно из лесничеств ЛОГКУ «Ленобллес».

Отмечается, что на одного человека положено не более одного дерева, высотой до трех метров. Чтобы получить елку, необходимо предоставить паспорт и заключить договор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный рассказал, когда на Дворцовой площади установят новогоднюю елку. Известно, что горожане проголосовали за живое дерево, поэтому ель привезут в Санкт-Петербург из Ленинградской области.

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Жители Ленобласти могут получить бесплатную елку к Новому году
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